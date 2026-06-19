El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica y en coordinación con la Policía Nacional del Perú, realizó una inspección en el Área de Reserva Arqueológica Líneas y Geoglifos de Nasca – Sector Chauchilla, tras recibir una denuncia ciudadana por una presunta afectación al Patrimonio Cultural de la Nación.

Grave delito

Durante la diligencia, especialistas de la DDC Ica detectaron a siete personas realizando excavaciones y apertura de zanjas sin autorización dentro de la reserva arqueológica, declarada Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2004.

Asimismo, se constató la instalación de postes para el cercado del terreno y la presencia de diversos materiales y equipos de construcción, entre ellos cemento, arena, rocas, alambre, herramientas de trabajo y una mezcladora de cemento. En el lugar también se identificaron dos camionetas.

La intervención contó con el apoyo de efectivos de la Policía Nacional del Perú de la Comisaría de Vista Alegre, quienes intervinieron a siete personas involucradas y las trasladaron a la dependencia policial para las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con la información recabada durante la diligencia, los intervenidos manifestaron inicialmente que los trabajos eran ejecutados por disposición de una persona jurídica denominada Bozz Metal. Sin embargo, durante las declaraciones brindadas en la comisaría, señalaron que las labores habrían sido ordenadas por un ciudadano a quien identificaron como una persona vinculada a la posesión del predio, sustentando dicha versión con documentación presentada ante las autoridades.

Por disposición del Ministerio Público, los intervenidos quedaron en calidad de detenidos mientras continúan las investigaciones destinadas a determinar las responsabilidades correspondientes por la afectación al patrimonio cultural.

“El Ministerio de Cultura reafirma su compromiso con la protección, conservación y defensa del Patrimonio Cultural de la Nación, y exhorta a la ciudadanía a denunciar cualquier intervención o actividad no autorizada que ponga en riesgo los bienes culturales del país”, se indicó.

EL DATO: El paisaje arqueológico de Chauchilla constituye un valioso testimonio de las sociedades prehispánicas que habitaron la cuenca de Nasca. La ejecución de trabajos ilegales representa una amenaza para la conservación de los contextos arqueológicos y para la integridad de los bienes culturales que resguarda este importante espacio patrimonial.

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