Pisco amaneció este domingo 25 de octubre envuelto en un ambiente de fe y recogimiento con la tradicional bajada del Señor de la Agonía, una de las celebraciones religiosas más significativas para la provincia. Desde las primeras horas del día, los fieles llegaron al templo Belén para participar en este encuentro con la venerada imagen de su santo patrón.

Fe y devoción

Entre los asistentes estuvo el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes Hernández, quien se sumó a los feligreses que acudieron al recinto religioso para presenciar la bajada. Las escenas registradas en el interior del templo reflejaron la devoción de los pisqueños hacia el Señor de la Agonía, considerado el Patrón Jurado y Protector de la provincia.

La bajada, programada para las 6:00 de la mañana, formó parte de las actividades organizadas por la Hermandad del Señor de la Agonía, luego de las novenas, misas y jornadas de oración que congregaron a numerosos devotos en el templo Belén. La celebración permitió a los fieles acercarse a la imagen y renovar sus expresiones de fe antes de su esperado encuentro con las calles de la ciudad.

La programación religiosa contempló para las 5:00 de la tarde de ayer la celebración de la santa misa de fiesta en el atrio del templo Belén. Posteriormente, a las 6:30 de la tarde, la sagrada imagen inició su recorrido procesional, dando paso a una extensa jornada de acompañamiento, plegarias y manifestaciones de fervor religioso.

Durante el recorrido, los devotos tuvieron la oportunidad de acompañar al Señor de la Agonía, elevar sus intenciones y agradecer por las bendiciones recibidas. Para numerosas familias pisqueñas, esta celebración representa una tradición transmitida de generación en generación.

La procesión, prevista para prolongarse durante más de 17 horas, culminará hoy lunes 26 de octubre con el retorno de la imagen al templo Belén, cuyo ingreso está programado para la 1:30 de la tarde.

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