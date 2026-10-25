Hoy, domingo 25 de octubre, a las 6:30 de la tarde, el Señor de la Agonía, “Patrón Jurado y Protector de la Provincia de Pisco”, iniciará su esperado recorrido procesional por las calles de la ciudad, en una de las manifestaciones de fe más importantes y multitudinarias del pueblo pisqueño.

Recorrido procesional

Pisco se prepara para vivir una jornada histórica de profunda espiritualidad, en la que miles de fieles, devotos y familias se congregarán para acompañar a la imagen del Señor de la Agonía durante su recorrido procesional. La salida desde el templo Belén, casa del Cristo de la Agonía y lugar de encuentro de generaciones de creyentes, marcará el inicio de más de 17 horas de oración, recogimiento y expresiones de fe que volverán a unir a la población en torno a su protector. Cuadrillas, grupos religiosos y feligreses se sumarán a esta manifestación de devoción que forma parte de la identidad histórica y religiosa de la provincia.

La festividad llega a su momento culminante después de nueve días de novenas, misas y jornadas de oración que congregaron diariamente a numerosos devotos en el templo Belén. La jornada de hoy estará marcada por diversas actividades religiosas programadas por la Hermandad del Señor de la Agonía de Pisco. Desde las primeras horas de la mañana, los preparativos permitirán disponer la imagen para su encuentro con el pueblo.

La programación contempla a las 6:00 a.m. la solemne bajada y ya en la tarde la santa misa de fiesta a las 5:00 de la tarde, en el atrio del templo Belén, donde los asistentes participarán de la celebración eucarística antes de acompañar al Cristo de la Agonía por las calles de la ciudad. Posteriormente, a las 6:30 de la tarde, se dará inicio al esperado recorrido procesional, momento en el que la fe y la devoción de los pisqueños se expresarán a través de oraciones, cánticos y muestras de veneración.

A lo largo del recorrido, la imagen del Patrón Jurado y Protector de la Provincia de Pisco recibirá el homenaje de sus fieles, quienes aguardarán su paso para elevar sus intenciones, agradecer las bendiciones recibidas y encomendar a sus familias bajo su protección. Para muchos devotos, acompañar al Señor de la Agonía representa una tradición profundamente arraigada, vinculada a sus recuerdos familiares, sus promesas y sus experiencias de fe.

De acuerdo con el programa de la festividad, el recorrido procesional se prolongará durante más de 17 horas y culminará mañana, lunes 26 de octubre, con el ingreso de la imagen al Templo Belén, previsto para la 1:30 de la tarde. Será el cierre de una extensa jornada en la que los devotos acompañarán al Señor de la Agonía con fe, perseverancia y profundo sentimiento religioso.

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