En un ambiente de profunda fe y fervor religioso, se iniciaron las novenas en honor al Señor de la Agonía de Pisco, Patrón Jurado y Protector de la Provincia, dando cumplimiento al programa de cultos organizado por la Hermandad del Señor de la Agonía (HSA).

Cientos de fieles, devotos y familias se congregan en el histórico Templo Belén para participar de estos actos religiosos que fortalecen una tradición profundamente arraigada en el corazón del pueblo pisqueño.

Fe y devoción

La jornada inaugural contó con la participación de la institución educativa Fermín Tangüis durante la mañana, mientras que, por la noche, la responsabilidad de la novena estuvo a cargo de la Segunda Cuadrilla de la HSA. Asimismo, el viernes, en horas de la mañana, participó la institución educativa Daniel Alcides Carrión y, por la noche, el Hospital San Juan de Dios de Pisco, sumándose a esta expresión de fe y gratitud a Cristo.

De acuerdo con la programación, la jornada de hoy sábado contará con la participación de un grupo de familias durante la mañana y, por la noche, de la Tercera Cuadrilla de la Hermandad. El rol de novenantes continuará desarrollándose hasta el 24 de octubre, con la participación de instituciones, familias, cuadrillas y grupos comprometidos con la veneración al Señor de la Agonía, congregando a numerosos fieles en cada encuentro.

Al término de las celebraciones, los exteriores del Templo Belén se convierten en un espacio de confraternidad y alegría, donde se presentan números artísticos, se realiza la tradicional quema de castillo y se comparte la esperada chocolatada acompañada de bizcocho entre los asistentes. Así, Pisco vive sus jornadas de fe, renovando su amor y devoción por el Señor de la Agonía, una manifestación religiosa que une generaciones bajo el lema de la Hermandad: “Confraternidad y Devoción”.

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