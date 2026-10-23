La Hermandad del Señor de la Agonía de Pisco convocó a sus hermanos, hermanas y a la feligresía en general a sumarse a la campaña “Flores para el Señor”, iniciativa destinada a reunir las flores que adornarán el anda del Patrón Jurado y Protector de la provincia durante su Recorrido Procesional de Fiesta, en octubre de 2026. La institución invita a los fieles a expresar su amor, gratitud y devoción mediante este significativo gesto.

“Confraternidad y Devoción”

Para el arreglo floral se requiere gladiolos de tallo ancho en colores azul, blanco y amarillo, margaritas y el tradicional romero. La recepción de las donaciones se realizará en el local de la Hermandad el viernes 23 de octubre, de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. y de 5:00 p. m. a 8:00 p. m.; el sábado 24 durante todo el día; y el domingo 25 desde las 7:00 a. m. hasta el mediodía.

El Directorio General exhortó a los devotos y a la ciudadanía a participar en esta convocatoria, contribuyendo a embellecer el anda que acompañará al Señor de la Agonía en su encuentro con el pueblo pisqueño. Esta iniciativa fortalece las tradiciones religiosas y el espíritu de fraternidad que caracteriza al Mes Morado, bajo el lema institucional “Confraternidad y Devoción”.

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