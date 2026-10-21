La fe y la devoción volvieron a recorrer las calles de Pisco con la salida procesional del Señor de los Milagros, cuya imagen fue recibida por sus devotos durante dos días de recorrido, el sábado 17 y domingo 18 de octubre de 2026. Entre oraciones, muestras de fervor y expresiones de religiosidad popular, los fieles acompañaron al Cristo de Pachacamilla en una jornada que reafirmó la profunda tradición católica del pueblo pisqueño.

Fe y devoción

Uno de los acontecimientos más significativos de esta celebración se produjo la noche del sábado 17 de octubre, cuando las andas del Señor de los Milagros llegaron al Templo Belén. Por primera vez en la historia, la sagrada imagen pernoctó en este recinto religioso, considerado la casa del Señor de la Agonía, Patrón Jurado y Protector de la Provincia de Pisco. Este hecho histórico marcó un momento especial para la comunidad católica y para los integrantes de la Hermandad del Señor de la Agonía, al abrir las puertas de su templo para acoger al Cristo Moreno.

Durante las primeras horas del domingo 18, el recorrido procesional continuó por las calles pisqueñas, llevando un mensaje de fe y esperanza a los fieles que aguardaban el paso de las andas. En esta jornada, una delegación del Directorio General de la Hermandad del Señor de la Agonía, junto con hermanos y hermanas de sus cuadrillas, participó en la jornada de carguío, teniendo el honor de llevar sobre sus hombros la sagrada imagen por las calles Comercio y San José, acompañándola durante su paso por el sector de La Esperanza.

La histórica pernoctación en el Templo Belén y la participación de ambas instituciones religiosas fortalecieron los lazos de fraternidad, unidad y devoción que unen al pueblo católico de Pisco. La Hermandad del Señor de la Agonía expresó su agradecimiento por la invitación recibida y elevó sus oraciones para que el Señor de los Milagros continúe bendiciendo a sus devotos y a toda la provincia, manteniendo viva una fe que trasciende generaciones.

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