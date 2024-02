La Dirección Regional de Salud de Ica, confirmó el primer fallecido por la ola de calor en la región Ica. El ciudadano Jim Choy Quispe de 46 años, perdió la vida tras ser diagnosticado con disfunción multiorgánica, debido a un shock distributivo que fue ocasionado por un golpe de calor.

Caso excepcional

“Comentarles que este caso si bien es lamentable es una situación excepcional, es más en el trascurso de esta semana no ha habido casos de golpes de calor en centro de salud ni hospitales. Esta situación de esta persona de 46 años de edad no debería repetirse. La persona ha estado trabajando entre las 8:00 a.m. y el mediodía, incluso se comunicó con la familia diciendo lo que le estaba pasando con los signos del golpe de calor y a pesar de eso ha continuado con sus labores, luego perdió el conocimiento en la vía pública y ha estado cerca de 20 a 30 minutos que ha llegado al hospital con lesiones en la piel, piel enrojecida, con ampollas, quemaduras”, declaró el director de la Diresa Ica, Víctor Montalvo.

Al ser consultado sobre el riesgo por las altas temperaturas en la provincia de Ica que llegan hasta los 37 grados, recomendó cuidar a niños y ancianos, además de como poder evidenciar si una persona sufre golpes de calor, ya que la atención inmediata es primordial para evitar mayor complicación en la víctima.

“Se debe evitar salir en horas que el calor es intenso como 10 de la mañana, el mediodía, 1 de la tarde, y estar atentos a los síntomas propios de un golpe de calor que es taquicardia, cuando el corazón comienza a acelerar, respiración agitada, la sensación de un calor intenso interno y mucho mas preocupante cuando ya empieza la confusión mental. Si sentimos golpe de calor, si no s encontramos en un local con aire acondicionado nos acercamos ya que el aire acondicionado nos ayuda a bajar la temperatura, también hidratarnos con agua”. añadió.

