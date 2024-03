Opiniones divididas ha traído el contenido de la revista institucional del 59° Festival Internacional de la Vendimia Iqueña. El regidor Epifanio Quispe calificó como una “ofensa que no se haya colocado las fotografías de los ediles, no es justo, que una sola regidora aparezca en varias fotos, la gestión es de 13 regidores, esto da entender que es una campaña política. Nos sentimos ofendidos y es una falta de respeto a la municipalidad”, declaró.

Más cuestionamientos

Por su parte el regidor José Luis Escate, quien es presidente del FIVI 2024, indicó que los trece regidores fueron invitados a la sesión de fotos mediante un chat grupal, además que no se pudo colocar la foto de la reina de la Vendimia de Ica, Gabriela Ormeño, en la portada, debido a que se encontraban con retraso en el tiempo y cuando se mandó a imprimir, aún no se realizaba la elección y coronación de la reina.

“Se les invitó (a los regidores) para que puedan participar en la sesión de fotos, el contenido de la revista ha estado netamente a cargo de la regidora Leydi Loayza, he recibido críticas porque en la caratula no está la reina de la Vendimia, pero cuando se mandó a imprimir la revista todavía no se realizaba la coronación. Las fotos anteriores son para que la gente sepa cuáles son las actividades culturales (de vendimias pasadas)”, dijo.

El regidor José Rubio agregó que “la revista no tiene el contenido apropiado, le falta historia, tradición, le falta costumbre, con tantos archivos fotográficos que hay, me parece que el contenido no es el adecuado, lo correcto es que se promocione a las campiñas, los productores vitivinícolas y no fui invitado a ninguna sesión de fotos. La revista tiene un costo que lo paga el pueblo”, comentó.

VIDEO RECOMENDADO