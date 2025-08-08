Una vez más se reportó en el conocido cruce de Pisco, ubicado en la antigua Panamericana Sur, un hecho de sangre que pudo causar la muerte de un ciudadano, que fue objeto de siete disparos por parte de delincuentes que se acercaron a su vehículo para matarlo.

Atentado criminal

Este hecho ocurrió al promediar las 7:00 de la noche, hora en la que cientos de personas acuden al cruce para poder retornar a sus hogares tras una jornada laboral .

Según testigos pudieron escuchar más de 10 disparos, llegando herir gravemente a la persona identificada como David Alonso Contreras Cisneros de 39 años de edad, quien fue trasladado de inmediato al Hospital San Juan de Dios de Pisco, con graves heridas de balas siendo su diagnóstico reservado, según información policial, habría recibido hasta siete disparos.

Como se recuerda el lunes 21 de julio en presencia del general de la PNP Leiby Huamán Daza, jefe de la Región Policial Ica, comisario de Túpac Amaru Inca y alcaldesa del distrito tupacamarino realizaron en el cruce de Pisco un acto cívico en señal que se encuentra bajo resguardo policial, pero ante los últimos hechos de sangre no se ve en la zona la Policía.

Mientras tanto la PNP viene solicitando los videos de las cámaras de videovigilancia para dar con los sicarios que han atentado contra la vida de David Alonso Contreras Cisneros de 39 años de edad.

