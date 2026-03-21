Un grupo de docentes y padres de familia protestó en los exteriores de la Dirección Regional de Educación de Ica (DREI), denunciando presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación de plazas, así como la falta de atención a múltiples necesidades urgentes en diversas instituciones educativas de la región.

Múltiples reclamos

Durante la manifestación, los docentes señalaron que el proceso no estaría respetando criterios pedagógicos ni de experiencia, generando malestar entre los postulantes. Además, indicaron que no se les permitió el ingreso a la sede institucional, lo que dificultó la posibilidad de presentar formalmente sus reclamos ante las autoridades.

A esta situación se sumaron padres de familia de la institución educativa “Olinda Maldonado Llosa”, quienes denunciaron la ausencia de personal de limpieza desde hace más de dos años. Según indicaron, son ellos mismos quienes deben costear y realizar las labores de mantenimiento para garantizar condiciones mínimas para sus hijos.

Los padres afirmaron que han solicitado en reiteradas oportunidades la intervención de las autoridades educativas; sin embargo, aseguran que no han recibido respuestas concretas. “Nos dicen que no hay presupuesto, pero ya han pasado más de dos años y la situación sigue igual”, manifestaron, visiblemente indignados.

Frente a este panorama, los manifestantes exigieron una intervención inmediata de las autoridades competentes para atender tanto las presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación como las carencias en los colegios, advirtiendo que continuarán con sus reclamos hasta obtener soluciones concretas.

VIDEO RECOMENDADO