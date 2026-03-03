En las instalaciones de la Dirección Regional de Educación de Ica se llevó a cabo el proceso de adjudicación de contratos docentes para el periodo 2025 – 2026, correspondiente a los niveles de Educación Secundaria y Educación Básica Alternativa.
Proceso transparente
La jornada contó con la asistencia de decenas de docentes, quienes participaron activamente en el procedimiento, desarrollado bajo criterios de transparencia y respeto a la normativa vigente.
El proceso tuvo como objetivo garantizar que las instituciones educativas de la región cuenten con profesionales idóneos, asegurando la continuidad y calidad del servicio educativo. Durante la adjudicación, se aplicaron mecanismos claros para la selección de los docentes, buscando fortalecer la confianza de toda la comunidad educativa en la gestión institucional.