La Dirección Regional de Educación de Ica informó que se llevó a cabo el proceso de adjudicación de contratos para auxiliares de educación 2026, correspondiente a los niveles de Educación Básica Especial (EBE), inicial y secundaria. La actividad se realizó en las instalaciones de la sede regional y contó con la participación de los postulantes y representantes del sector educativo.

Calidad educativa

Según indicaron las autoridades, el proceso se desarrolló cumpliendo estrictamente con los procedimientos establecidos en la normativa vigente, garantizando transparencia, equidad y objetividad en la selección.

El objetivo principal de la adjudicación fue asegurar que los profesionales seleccionados cuenten con la capacitación, compromiso y experiencia necesarios para contribuir al desarrollo integral de los estudiantes en la región.

La adjudicación de los contratos representa un paso importante para fortalecer el equipo docente en las distintas instituciones educativas de Ica, especialmente en áreas donde se requiere apoyo adicional para garantizar la calidad educativa.

