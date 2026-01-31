Dos sismos de magnitud 5.0 y 4.1 se registraron este viernes 30 de enero, en la región Ica, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
De acuerdo con el reporte oficial, el primer sismo de magnitud 4.1 ocurrió a las 19:34 horas con una profundidad de 18 kilómetros y su epicentro se ubicó a 49 kilómetros al sur de Marcona, en la provincia de Nasca, región Ica.
En tanto, el segundo movimiento telúrico de magnitud 5.0 tuvo una profundidad de 20 kilómetros y su epicentro se ubicó a 50 kilómetros al sur de Marcona, en Nasca.
Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas, según información preliminar de las autoridades locales.
Las autoridades recordaron a la ciudadanía la importancia de mantener la calma ante este tipo de eventos, identificar las zonas seguras dentro de las viviendas y contar con una mochila de emergencia, así como seguir las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).