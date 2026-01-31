Dos sismos de magnitud 5.0 y 4.1 se registraron este viernes 30 de enero, en la región Ica, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el reporte oficial, el primer sismo de magnitud 4.1 ocurrió a las 19:34 horas con una profundidad de 18 kilómetros y su epicentro se ubicó a 49 kilómetros al sur de Marcona, en la provincia de Nasca, región Ica.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0055

Fecha y Hora Local: 30/01/2026 19:34:55

Magnitud: 4.1

Profundidad: 18km

Latitud: -15.79

Longitud: -75.27

Referencia: 49 km al S de Marcona, Nasca - Ica — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 31, 2026

En tanto, el segundo movimiento telúrico de magnitud 5.0 tuvo una profundidad de 20 kilómetros y su epicentro se ubicó a 50 kilómetros al sur de Marcona, en Nasca.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0056

Fecha y Hora Local: 30/01/2026 20:09:13

Magnitud: 5.0

Profundidad: 20km

Latitud: -15.78

Longitud: -75.33

Intensidad: III-IV Marcona

Referencia: 50 km al S de Marcona, Nasca - Ica — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 31, 2026

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas, según información preliminar de las autoridades locales.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía la importancia de mantener la calma ante este tipo de eventos, identificar las zonas seguras dentro de las viviendas y contar con una mochila de emergencia, así como seguir las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).