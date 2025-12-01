El abogado Óscar Matta Núñez, candidato de la Lista N.° 4, obtuvo la victoria en la segunda vuelta electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Ica (CAI), tras una jornada desarrollada con amplia participación de los colegiados.

Ejercicio ético

Según los resultados oficiales, Matta Núñez consiguió superar en votos a su contendor, el Dr. Wilmer Quispe. El proceso fue supervisado por el Comité Electoral del CAI, que reportó una votación transparente y ajustada a los estatutos de la orden profesional.

Tras conocerse los resultados, colegiados saludaron el triunfo de la Lista 4 y destacaron la participación democrática registrada en esta elección. El electo decano agradeció la confianza otorgada y señaló que su gestión estará orientada a fortalecer la institución, modernizar los servicios al colegiado y promover la defensa y el ejercicio ético de la profesión jurídica en la región.

