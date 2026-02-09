Un contundente operativo policial permitió asestar un duro golpe a la minería ilegal en la provincia de Pisco.

Banda desarticulada

El pasado 7 de febrero, agentes de la División Policial de Pisco lograron desarticular la banda criminal autodenominada “Los Cobrisos de Pisco”, durante una intervención ejecutada en el centro poblado Cañán, distrito de Independencia, como parte de las acciones contra los delitos ambientales.

La intervención se realizó de manera simultánea en puntos estratégicos de la zona, evitando la fuga de los sospechosos y asegurando el área para el desarrollo de las diligencias correspondientes.

Como resultado del operativo, fueron detenidas seis personas identificadas como Doris Victoria García Pantigoso (58), alias “Tía Lucila”; Alberto Hamilton Rojas Aponte (32), “Timón”; Víctor Augusto Torrealva Dávila (44), “Chino”; Edinson Eulogio Noreña (22), “Araña”; Russell Lagos Maccerhua (39), “Ruso”; y Omar Danilo Rojas Jesús (19), “Cachorro”, quienes son investigados por su presunta participación en actividades ilícitas vinculadas a la explotación ilegal de minerales.

Durante el registro del lugar, los efectivos policiales encontraron una importante cantidad de material altamente peligroso, confirmando la magnitud de la actividad ilegal. Entre lo incautado se hallaron 119 cartuchos de dinamita, 235 fulminantes de aluminio de uso explosivo, además de otros insumos y herramientas que habrían sido utilizados para la extracción clandestina de recursos minerales.

Las autoridades señalaron que este tipo de actividades no solo constituye un grave delito ambiental, sino que también representa un alto riesgo para la seguridad de la población, debido al uso indiscriminado de explosivos y a la degradación de zonas naturales y agrícolas en la provincia de Pisco.

