La Policía Nacional del Perú desarticuló una banda criminal dedicada al microcomercio de drogas durante un operativo de control territorial ejecutado en diversos puntos estratégicos de la provincia de Nasca, en la región Ica.

Operativo antidrogas

Como resultado de este operativo, se logró la detención en flagrancia de cuatro presuntos integrantes de la banda criminal conocida como “Los Menuderos Nocturnos”, quienes, según información policial, operaban principalmente durante horas de la noche, aprovechando la menor presencia de transeúntes y controles para comercializar sustancias ilícitas en distintos sectores de la ciudad.

Durante las diligencias de intervención y registro, el personal policial incautó aproximadamente 60 gramos de marihuana, la cual presuntamente estaba destinada a la venta al menudeo. Esta actividad ilícita representaba un riesgo constante para la seguridad ciudadana, especialmente por su impacto en jóvenes y vecinos de zonas vulnerables de la provincia.

Asimismo, los agentes lograron decomisar tres equipos celulares reportados como sustraídos, lo que abre la posibilidad de que los detenidos estén implicados en otros delitos contra el patrimonio. Durante el operativo también se incautó un machete, presuntamente utilizado como elemento de intimidación o defensa para facilitar sus actividades delictivas y evadir a posibles oponentes o controles.

Los cuatro intervenidos fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde quedaron a disposición de la unidad especializada. En dicha sede se vienen realizando las diligencias preliminares para determinar su situación legal, establecer el grado de participación de cada uno y verificar si cuentan con antecedentes o vínculos con otras bandas criminales que operan en la región.

Finalmente, la Policía Nacional informó que continuará intensificando los operativos de control territorial en Nasca y otras jurisdicciones de la región Ica, con el objetivo de desarticular organizaciones delictivas y frenar el microcomercio de drogas. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a colaborar con información oportuna y confiable.

VIDEO RECOMENDADO