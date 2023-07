El turismo en Ica sería el más perjudicado con bloqueos.

El presidente de la Cámara de Comercio de Ica, Eduardo Ojeda Dávila aseguró que el sector turismo será el más afectado si se vuelve a bloquear la Panamericana Sur, tal como sucedió meses atrás.

“Sino hay pase el turista no llega, el sector turismo ha sido uno de los más afectados más que agroindrustria”, remarcó.

En ese sentido, Ojeda dijo que se perderá un aproximado de un millón de soles por cada día de protestas.

“Una cama que tu no vendas hoy día, no la recuperas mañana. No es que mañana vas a vender dos. Un día que no trabajas , es un día que no tienes ingresos”, recalcó.

El dirigente declaró que el turismo, es un sector que genera mucha mano de obra. " Si no tengo es reducir mi personal. Mucha gente va quedar desocupada”, subrayó.

Feriado largo

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) reveló que durante el feriado largo por el Día de San Pedro y San Pablo se movilizaron alrededor de 9 mil visitantes a Paracas, generando un impacto económico de dos millones de soles.

A nivel de la región Ica, los lugares turísticos más visitados fueron Las Islas Ballestas (90,3%), Candelabro Paracas (54,7%), Laguna Huacachina (48,8%) y Playa La Mina (42,5%), entre otros.

Pero solo en la provincia de Pisco, los lugares turísticos más visitados fueron: Playa La Mina (56,9%), Mirador Playa Roja (56,4%), Sector Lagunillas (37,4%), Mirador La Catedral (19,6%), Playa Yumaque (15,0%) y Playa El Raspón (13,3%).

En las protestas anteriores, el bloqueo fue desde Pisco hasta Ica y el turismo se redujo de manera considerable.

Ojeda Dávila reconoció que la situación actual es diferente a meses pasados cuando la paralización en Villacurí fue total. “Defrinitvamente son disintas, tenemos un gobernador que tiene un rostro humano que ha bajado a Barrio Chino, ha hecho un buen trabajo social”, apuntó.

“Yo me imagino que las personas también van a pensar mucho, en hacer una toma de carretera, que no solamente afecta a la ciudad, sino es autoflagelarse proque ellos mismos son los que sienten. Ellos no tienen agua potable, compran agua por 15 soles por una galonera de 50 y con el bloqueo puede costar 30 a 40 soles”, señaló.

Actualmente, un promedio de 50 efectivos policiales, entre ellos agentes Dinoes y portatropas vigilan la Panamericana Sur en los kilómetros 263, 280 y 300. Estos puntos son Barrio Chino, Expansión Urbana y El Álamo.

