El gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado Herrera, participó en la jornada de las Elecciones Generales 2026 ayer 12 de abril, emitiendo su voto en la institución educativa Fermín Tangüis, en la provincia de Ica, hasta donde llegó acompañado de su esposa e hija.

Deber cívico

La autoridad regional cumplió con realizar su fila como cualquier elector y posteriormente sufragó en el aula 304 del pabellón 300 del mencionado centro educativo.

Tras emitir su voto, Hurtado Herrera hizo un llamado a la ciudadanía a participar con responsabilidad en el proceso democrático y a priorizar la estabilidad del país.

“Hay que emitir un voto responsable y cumplir nuestro deber cívico. Que gane el Perú. El presidente debe estar los cinco años, por una economía estable. Ica es una región agroexportadora, también se trabaja en la minería, aportando por el desarrollo del país. A los jóvenes, que deben emitir su voto”, declaró.

Durante su pronunciamiento, el gobernador también anunció un proyecto de inversión para mejorar la infraestructura del colegio donde sufragó, señalando que la obra ya se encuentra en proceso.

“Este colegio donde he venido a votar será construido mediante la modalidad de obras por impuestos. Ya lo estamos lanzando, trabajando y, Dios mediante, este año se colocará la primera piedra. Es una inversión por más de 50 millones de soles, ya está el dinero y saldrá junto al Simón Rodríguez de Nasca”, precisó.

Asimismo, la autoridad regional aprovechó la ocasión para reiterar su pedido al Gobierno central en torno a una mayor descentralización. “Pedimos al Gobierno central la verdadera descentralización”, añadió.

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