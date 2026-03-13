El gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado, sostuvo una reunión de trabajo en Lima con la premier Denisse Miralles, el ministro de Economía y Finanzas, Gerardo López Gonzales, y el ministro de Defensa, Luis Enrique Arroyo Sánchez, con el objetivo de fortalecer la atención a emergencias y asegurar la continuidad de proyectos estratégicos para el desarrollo de la región.

Reunidos en la capital

Durante el encuentro, en el que también participó el congresista Jorge Marticorena, se abordó la atención inmediata de las zonas afectadas por las recientes lluvias, garantizando medidas que protejan a las familias iqueñas y reduzcan los riesgos en las provincias más vulnerables.

“Nuestro compromiso es claro: atender de manera prioritaria las emergencias, salvaguardar a nuestras familias y garantizar que los recursos lleguen de manera efectiva a quienes más los necesitan”, afirmó Hurtado.

Además de la gestión ante emergencias, el gobernador destacó la importancia de estas reuniones para asegurar la inversión en proyectos de infraestructura, turismo y desarrollo económico.

“Estamos trabajando para blindar nuestra economía local y potenciar los sectores que son el corazón de Ica, como el turismo, la agricultura y la vitivinicultura. Cada proyecto que gestionamos busca generar empleo, proteger nuestro patrimonio y brindar oportunidades de desarrollo a nuestras provincias”, explicó.

Hurtado indicó que estas gestiones con el Gobierno Central también buscan consolidar obras estratégicas, desde infraestructura vial y educativa hasta programas de seguridad y prevención de desastres, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población.

