En un último operativo en la provincia de Ica, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), logró detectar a tres menores de edad, quienes realizaban trabajos peligrosos, exponiendo su integridad física, por ello los adolescentes fueron puestos a disposición de la policía de familia. El trabajo infantil continúa siendo fiscalizado, ya que también el año pasado se aplicó una multa por más de 800 mil soles a una empresa por la misma situación prohibida.

Fiscalización de campo

El intendente regional de Sunafil en Ica, Robinson Zubiaga Boccolini, informó que tras un operativo se evidenció a tres menores de nacionalidad extranjera en los distritos de Ica y Parcona, ellos realizaban trabajos peligrosos en un lavadero de vehículos. En este local usaban una hidrolavadora (equipo que expulsa agua a elevada potencia para remover con facilidad la suciedad del exterior) y esta máquina eléctrica ponía en riesgo su integridad física, además se les vulneraba el derecho a la educación.

“En el día mundial contra el trabajo infantil, se desarrollan operativos y actividades de prevención y fiscalización. La Sunafil realizó un operativo en conjunto con la Policía Nacional, fueron cuatro intervenciones y se ha detectado a tres menores de edad. Dos de 15 y 17 años en Ica y un menor en Parcona de 17 años, fueron encontrados en lavaderos de autos en trabajos peligrosos con una máquina a motor y no estudiaban y tenían una jornada de adulto de 8 horas diarias”, declaró y advirtió que el año pasado también se encontró a otro menor en el mismo trabajo peligroso, por lo que se multó con 830 mil soles a la empresa fiscalizada en esa fecha.

Explicó que entre el 2015 y el 2023, la Sunafil Ica ha desarrollado 153 órdenes de inspección, 149 fueron de oficio, y 4 derivadas de denuncias. También se han ejecutado 56 acciones de orientación en materia de trabajo infantil y trabajo forzoso, dirigidas a 221 empresas del sector comercio, esparcimiento, fábricas, transporte, industria, servicios y otros, donde se orientó a 1952 trabajadores.

Al ser consultado sobre denuncias de menores trabajando en agroexportadoras iqueñas, sostuvo que se maneja la hipótesis que los empleadores, esconden a los niños y adolescentes que trabajan, ya que cuando existen órdenes de fiscalización, no se encuentran a menores trabajando.

“En los fundos no se han encontrado menores, es muy difícil porque hay malos empleadores que saben que están empleando mano de obra infantil y lo que hacen es que cuando vamos a ingresar los esconden o los evacuan por otros sitios, es la hipótesis que tenemos. Pero sí, la estadística indica que se encuentran a infantes trabajando en el campo en otras regiones. La agricultura es un sector que tenemos pendiente, lamentablemente es una actividad que no está a la vista. Nuestras acciones de inteligencia pueden ir a hoteles, restaurantes, discotecas, bares, lavaderos de autos, mercados, peladeros de pollos, donde podemos acceder, sin embargo, en los fundos no podemos acceder a simple vista, tenemos que tener el dato, la denuncia”, puntualizó.

Zubiaga Boccolini, dijo que existe la norma que no prohíbe el trabajo infantil, pero se debe cumplir obligatoriamente requisitos, en el caso de los menores de 14 años solo pueden trabajar como máximo 4 horas y 6 días a la semana y entre 15 a 17 años (6horas), previa autorización de la Dirección Regional de Trabajo, donde los padres deben presentar certificado de salud, de estudios y otros, y los adolescentes no pueden hacer trabajos peligrosos.

