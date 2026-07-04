La División de Orden Público y Seguridad – Divopus Chincha recibió dos unidades para reforzar el patrullaje en la provincia. La entrega estuvo a cargo del comandante general de la PNP Óscar Arriola al jefe de la Región Policial Ica general PNP Carlos Roque Palomino, durante ceremonia realizada en la Plaza de Armas de Chincha.

Entrega de unidades

Como se recuerda, las alcaldesas Silvia Barrios Valenzuela (Chincha) y Martha Pachas (Sunampe), en compañía de la subprefecta provincial Karla Campos sostuvieron reunión con el general Arriola tras los últimos casos de criminalidad. Parte del compromiso fue la dotación de una camioneta y un automóvil para la seguridad ciudadana. Ayer estas unidades llegaron a la ciudad para quedar a disposición de la Divopus.

“(Los patrulleros) van a permitir fortalecer la efectividad y la labor de la policía en el patrullaje preventivo, en los diferentes operativos para hacer frente a la criminalidad y la extorsión”, señaló la edil Silvia Barrios.

Por su parte, el general Óscar Arriola mencionó que en Chincha se encuentra personal especializado de la PNP que han permitido en dos semanas desbaratar dos organizaciones criminales vinculadas a delitos de sicariato, robo, venta de drogas y otros.

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