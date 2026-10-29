Ante una emergencia médica, contar con un traslado oportuno puede ser determinante para la atención de un paciente. Por ello, la Red Asistencial Ica de EsSalud incorporó una ambulancia rural tipo II al Centro de Atención Primaria (CAP) Palpa, con el propósito de fortalecer la respuesta ante situaciones críticas y facilitar el traslado de asegurados que requieran atención especializada.

Moderna ambulancia

La unidad dispone de equipamiento e insumos médicos para brindar soporte durante el transporte asistido, lo que permitirá atender de manera más segura las necesidades de los pacientes durante su traslado.

Su incorporación refuerza los recursos disponibles en Palpa, especialmente para los casos que requieren atención en establecimientos de mayor complejidad.

El gerente de EsSalud Ica, Dr. Roberto Almeida Donaire, destacó que el vehículo cuenta con tecnología e insumos médicos especializados para brindar soporte vital y monitoreo continuo durante los desplazamientos.

“Gracias a este equipamiento, se reducirán significativamente los tiempos de traslado de pacientes en estado crítico desde las zonas más alejadas hacia establecimientos de mayor complejidad resolutiva en la región”, dijo.

Con esta incorporación, EsSalud continúa fortaleciendo sus servicios de emergencia y transporte asistido en la región Ica, con el objetivo de acercar una atención oportuna a los asegurados, especialmente cuando necesitan ser trasladados para recibir atención especializada.

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