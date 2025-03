En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, el Módulo Básico de Rehabilitación Profesional de EsSalud Ica, realizó el taller de capacitación “Cuidado de la persona con síndrome Down en el hogar”, el cual contó con la participación activa de personas con Síndrome de Down acompañados de sus familiares.

Independencia y autonomía

Durante el evento, los especialistas brindaron orientaciones educativas, la importancia del ambiente familiar, la integración escolar para el bienestar de las personas con síndrome de Down y el beneficio de promover su independencia y autonomía.

El Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, explicó que en el MBRPS se desarrollan programas de estimulación cognitiva, habilidades sociales y adaptativas, acondicionamiento físico, deportes adaptados y talleres artísticos. Estas actividades fortalecen su autonomía y facilitan su integración en la comunidad, preparándolos para ingresar al mercado laboral.

Cabe indicar que las personas con Síndrome de Down poseen carisma, sensibilidad y una gran capacidad de expresión. “Nos enseñan a valorar la diversidad y trabajar por una sociedad más inclusiva. Muchos han logrado insertarse en el mercado laboral, lo que les permite aportar a la sociedad y mejorar su calidad de vida”.

