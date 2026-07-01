Tras más de 18 años de espera, la provincia de Chincha cuenta nuevamente con un estadio moderno y operativo. El renovado Estadio Félix Castillo Tardío fue puesto al servicio de la población, convirtiéndose en una de las principales infraestructuras deportivas de la región y del sur del país.

Apuesta por el deporte

La obra se levantó sobre el terreno que ocupaba el antiguo recinto deportivo afectado por el terremoto de 2007. Su ejecución fue por parte del Gobierno Regional de Ica, permitiendo culminar una infraestructura con capacidad para albergar a más de 14 mil espectadores.

El estadio fue inaugurado por el gobernador regional de Ica Dr. Jorge Hurtado, el 25 de julio del 2025 y está diseñado para acoger competencias deportivas de diversa magnitud, así como actividades de carácter local, regional e incluso internacional. Además, se proyecta como un espacio clave para el desarrollo y promoción de nuevos talentos deportivos en la provincia.

La reapertura del recinto fue celebrada por la población chinchana durante una jornada que incluyó actividades deportivas, partidos de exhibición y la participación de destacadas figuras vinculadas al deporte. El evento marcó el retorno de uno de los escenarios más emblemáticos de la provincia.

Bajo la administración de la Municipalidad Provincial de Chincha, el Estadio Félix Castillo Tardío se perfila como un importante punto de encuentro para la comunidad y una plataforma para el fortalecimiento de la actividad deportiva en la región.

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