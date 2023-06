Evalúan participación de escolares en simulacro multipeligro en Chincha

Al conmemorarse un año más del terremoto ocurrido en Ancash se realizó el primer Simulacro Nacional Multipeligro 2023. Las autoridades locales evaluaron la participación de la comunidad educativa del colegio con jornada escolar completa Próceres de la Independencia, en Chincha Alta, en donde más de mil alumnos identificaron las zonas seguras demarcadas para evacuación en caso se presente un movimiento sísmico.

Ayer a las 10 de la mañana se inició esta acción preventiva. Las brigadas escolares y docentes de Defensa Civil, ayudaron en la evacuación hasta el área segura. Asimismo, se auxilió a los heridos, entre ellos un profesor, quienes fueron derivados en ambulancia hacia los hospitales de la ciudad. Para este simulacro se tuvo en cuenta además las réplicas que en un caso real ocurren, como en agosto del 2007.

“El colegio Próceres está preparado para afrontar un sismo que esperemos no suceda, pero si sucede ya estamos preparados. Sabemos que un sismo no tiene lugar, no tiene hora, no nos van a avisar por lo tanto debemos estar preparados no solo en el colegio, sino también en nuestra casa, en la calle, en el trabajo, en el lugar donde estemos”, precisó el director Esteban Munayco. Dijo además que los simulacros no deben tomarse en broma.

El evento preventivo fue monitoreado por autoridades del sector educativa, la jefa subregional Zinthia Garay, la consejera regional Aracelli Valentín y otras. El balance fue positivo. No obstante, se observó que algunos alumnos no dieron seriedad al simulacro. En ese sentido, se recomendó a la dirección sensibilizarlos para que se involucren con estas actividades que se repetirán en agosto y noviembre.

VÍDEO RECOMENDADO