El MetLife Stadium se vistió de gala para recibir la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Previo al inicio del encuentro, el coliseo neoyorquino fue escenario de un impresionante espectáculo de apertura, en el que Tom Cruise protagonizó uno de los instantes más emotivos de la ceremonia con un inspirador mensaje dirigido a los aficionados.

El protagonista de la saga Misión Imposible asumió el papel de maestro de ceremonias en la previa del encuentro y ofreció un emotivo discurso sobre el poder del fútbol para unir a las personas.

“El fútbol es una lengua que se habla sin palabras. Es una fuerza que une a las personas, que convierte a extraños en amigos y nos recuerda quiénes somos”, expresó Cruise ante los miles de asistentes.

US actor and producer Tom Cruise delivers a speech ahead of the 2026 World Cup football tournament final match between Spain and Argentina at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 19, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

US actor and producer Tom Cruise delivers a speech ahead of the 2026 World Cup football tournament final match between Spain and Argentina at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 19, 2026. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

US actor and producer Tom Cruise delivers a speech ahead of the 2026 World Cup football tournament final match between Spain and Argentina at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 19, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

El actor de Hollywood también aprovechó su intervención para resaltar el impacto global del Mundial 2026. “Mientras nos reunimos para este capítulo final, celebremos un torneo que unió al mundo. Celebremos los unos a los otros. Esto es fútbol. Esto es unidad. Esto es grandeza”, señaló.

Finalmente, dedicó un mensaje a las selecciones que disputaban el título: “España y Argentina. La historia nos pertenece a todos (...) Cada sueño nace desde el campo. Celebremos juntos”.

Tom Cruise gives an inspirational speech while opening the FIFA #WorldCup final:



"So as we gather for one final chapter, let us celebrate a tournament that brought the world together. Let us celebrate each other. This is football. This is unity. This is greatness."



(via FOX) pic.twitter.com/xNxQPhnaqA — Variety (@Variety) July 19, 2026