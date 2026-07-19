María Becerra sumó un nuevo logro a su carrera al convertirse en la voz del Himno Nacional Argentino en la antesala de la final del Mundial 2026. La artista fue la encargada de abrir la ceremonia previa al enfrentamiento entre Argentina y España, celebrado este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Poco antes del pitazo inicial, la cantante ingresó al centro del campo para interpretar el Himno Nacional Argentino. Su aparición fue ovacionada por miles de aficionados albicelestes, quienes entonaron cada estrofa desde las tribunas del MetLife Stadium, escenario que congregó a más de 82 mil espectadores.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Maria Becerra performs the Argentine national anthem before the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP (Photo by Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

El emotivo momento también fue compartido por los jugadores argentinos, quienes cantaron con intensidad cada estrofa del himno antes de afrontar el partido más importante del campeonato.

La artista no solo emocionó con su interpretación del Himno Nacional, sino que también se convirtió en uno de los focos de atención por el look que eligió para la ocasión.

Para una ocasión tan especial, la cantante apostó por un vestido inspirado en los colores de la bandera argentina. El diseño combinó un corsé blanco entallado con amplias capas de gasa celeste que caían sobre sus hombros a modo de capa, evocando los tonos de la insignia albiceleste.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Maria Becerra performs the Argentine national anthem before the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. Buda Mendes/Getty Images/AFP (Photo by Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Como detalle principal, el vestido incorporó un gran Sol de Mayo dorado en la cintura. Este elemento se robó el protagonismo del diseño al rendir homenaje a uno de los emblemas más representativos de la bandera argentina.

La actuación de la cantante fue recibida con entusiasmo por el público, que la despidió entre aplausos y una ovación al finalizar el himno.