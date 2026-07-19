Tres pantallas gigantes instaladas en el Great Lawn de Central Park, con el horizonte de Manhattan como escenario, reciben este domingo a unos 50.000 aficionados que seguirán en vivo la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, en la que es considerada la mayor ‘watch party’ oficial del torneo.

Desde el mediodía, el emblemático parque de Nueva York se llenó de música en vivo, puestos de comida y miles de hinchas que no consiguieron entradas para el partido disputado en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

Aficionados de distintos países viven la final en Central Park

Entre los asistentes está Daniel Roure, quien viajó desde Filadelfia junto a su hijo para disfrutar del ambiente mundialista.

“Intentamos comprar entradas para el partido, pero nos fue imposible por ser muy caras”, comentó a EFE.

También llegó desde Chicago Zuly, una aficionada originaria de Belice que decidió apoyar a Argentina.

“Soy muy fan de Argentina desde hace mucho tiempo. Crecí viendo fútbol con mi papá, que era hincha de Argentina”, explicó.

La fiesta reúne además a seguidores de distintas selecciones. Jerry González, con la camiseta de Colombia, aseguró que en esta ocasión alienta por la Albiceleste, mientras que su amigo Santiago Pérez, vestido con la camiseta de México, confesó que apoyará a España.

Nueva York vive una fiesta mundialista

Durante la semana previa al partido, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, destacó la importancia del evento para los ciudadanos.

“Este es un evento único en una generación, y los neoyorquinos de clase trabajadora merecen vivirlo, celebrarlo y beneficiarse de él”, declaró.

El alcalde presencia la final desde el MetLife Stadium, donde más de 82.500 espectadores acompañan el encuentro junto a diversas autoridades internacionales.

La fiebre del Mundial invade Nueva York y Nueva Jersey

Además de Central Park, distintos puntos de Nueva York y Nueva Jersey organizan actividades para seguir el partido.

El Rockefeller Center transformó su tradicional pista de hielo en una zona para ver la final, mientras que el Jersey Fan Hub y la Brooklyn Fan Zone también instalaron pantallas gigantes y espacios culturales.

Los hinchas españoles realizaron una concentración en Times Square antes de marchar hacia Hudson Yards, mientras que los seguidores argentinos protagonizaron multitudinarios banderazos en Times Square, frente a la estatua de San Martín y en la denominada “Argentina Way”, calle cercana al consulado argentino rebautizada recientemente.

La pasión por la Albiceleste también alcanzó a otros barrios de la ciudad. En Queens, establecimientos como Sabor Latino adaptaron sus espacios para recibir gratuitamente a cientos de aficionados argentinos y simpatizantes.