A instantes de disputar la final del Mundial 2026 frente a España, el capitán de la selección argentina, Lionel Messi, publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales, en el que agradeció a sus compañeros, al cuerpo técnico y al personal que acompaña al equipo durante el torneo.

El delantero destacó que, independientemente del resultado del encuentro, la actual generación de la Albiceleste ya dejó una huella en la historia del fútbol argentino.

“Lo más lindo fue el camino”

En una publicación realizada en su cuenta oficial de Instagram, Messi compartió una fotografía junto a todo el plantel y el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

“Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso”, escribió.

El capitán también expresó su reconocimiento a quienes forman parte del trabajo diario de la selección.

“Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta selección siga siendo una familia”.

“Este grupo ya escribió una historia”

En la parte final de su mensaje, el futbolista dejó una reflexión sobre el legado de la actual generación argentina.

“Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar”.

La publicación fue acompañada por una imagen del plantel completo en la antesala del partido decisivo que se disputará en Nueva Jersey (Estados Unidos).

El último Mundial de Messi

La final ante España marcará, salvo una decisión inesperada, la última participación de Lionel Messi en una Copa del Mundo con la selección argentina.

A sus 39 años, el delantero buscará conquistar su segundo título mundial consecutivo, luego del obtenido en Catar 2022, y el cuarto campeonato mundial para Argentina, que ya fue campeona en 1978, 1986 y 2022.

Bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni, Messi también conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y la Copa América 2024, consolidándose como el capitán de una de las etapas más exitosas en la historia de la selección argentina.