El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este domingo al estadio Nueva York/Nueva Jersey, donde se disputa la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, y destacó la figura de Lionel Messi al asegurar que “es difícil apostar contra” el capitán de la Albiceleste.

Antes del inicio del encuentro, el mandatario ofreció declaraciones a Fox Sports, donde evitó pronunciarse por un favorito para conquistar el título.

“No apostaría contra Messi”

Trump afirmó que mantiene una buena relación con el presidente de Argentina y elogió el rendimiento de la selección sudamericana.

“El presidente de Argentina es buen amigo mío, ha hecho un gran trabajo. Pero lo que puedo decir es que es difícil apostar contra Messi”.

Consultado sobre el resultado del partido, el mandatario respondió:

“No voy a elegir favoritos. Solo sé que no apostaría contra Messi. Es grande”.

Trump asiste junto a líderes internacionales

El presidente estadounidense ocupa un lugar en el palco oficial acompañado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; el rey de España, Felipe VI; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

La presencia de los principales líderes políticos y deportivos coincide con la definición del título del Mundial 2026, que enfrenta a Argentina y España en el estadio ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey.