Cientos de trabajadores del sector Salud realizaron una manifestación pacífica indicando que no se estaría respetando la ley que dispone su traslado de contrato CAS COVID a CAS Regular, ya que en diversos hospitales de la región Ica pese a que cumplen todos los requisitos, se les pide una serie de documentación y se les da plazo de solo algunas horas, generando incertidumbre en los profesionales que temen perder sus puestos laborales.

Jacqueline Quijandría, representante de los trabajadores, explicó que se ha identificado que en los nosocomios de la provincia de Ica, Chincha, Pisco, Nasca y Palpa, personal encargado del trámite, solicita a los profesionales de medicina, enfermería, obstetricia, técnico en enfermería, laboratorio y otros, documentos como anexos, carnet de vacunación contra la COVID-19 hasta la cuarta dosis, anexos, antecedentes penales y otros, en algunos casos se les otorga el plazo de solo dos horas y se les comunica en altas horas de la noche, vulnerando la “Ley que autoriza, excepcionalmente y por única vez, en el marco de la emergencia sanitaria, el cambio de contrato CAS COVID a Contrato CAS al personal asistencial del sector Salud”, donde se indica que son hasta 30 días para concretar el cambio de estos contratos.

Manifestación pacífica

“Como representante he recibido muchas quejas de mis compañeros, los funcionarios interpretan la ley a su manera, por eso realizamos esta manifestación. En la región Ica, son más de mil trabajadores que fueron contratados por CAS COVID. Tenemos incertidumbre porque pueden existir irregularidades, ya que hay antecedentes que si no perteneces a algún partido político no te favorecen, por ello exigimos la transparencia en el proceso y que se haga el pase automáticamente, ya que todos luchamos en la primera línea de batalla, inclusive muchos se han contagiado, han estado hospitalizados y también han perdido familiares, algunas son madres solteras y otras viudas”, declaró.

Por su parte, Carmen Zegarra, trabajadora del sector Salud, enfatizó también que en distintos centros hospitalarios no se estaría respetando el artículo 4, de la Ley Nº 31539, donde se indica que “Igualmente, pueden ser objeto de esta ley los trabajadores bajo la modalidad CAS COVID-19, que trabajaron un año de manera ininterrumpida o que completen un año con un periodo máximo de 3 meses de no renovación de contrato; además, los trabajadores que cumplan estos requisitos y que hayan sido sujeto de no renovación de contrato sin motivo de inconducta funcional podrán someterse a este beneficio”.

“Antes nos decían que éramos héroes y ahora nos olvidan, en el proyecto dice que las personas que fueron despedidas deben ingresar nuevamente a trabajar de acuerdo a la categorización, pero no se está respetando y muchos aún continúan desempleados”, dijo.

Esta versión fue respaldada por extrabajadores del Hospital Regional de Ica, quienes por temor a represalias se mantienen en el anonimato, ellos indicaron que después de largos meses luchando día a día con los miles de casos del coronavirus en el principal nosocomio iqueño en áreas de hospitalización, UCI, cirugía, albergues y otros, bajo el régimen CAS COVID; en setiembre del 2021 fueron despedidos alrededor de 300 profesionales, bajo el argumento de falta de presupuesto y en la actualidad el centro hospitalario no les admite la presentación de sus documentos.

El mismo panorama se observa en el Hospital EsSalud René Toche Groppo (Chincha), donde varios profesionales de la salud trabajaron bajo el régimen CAS-COVID, hasta marzo del 2022, después se les cambió a la modalidad de locadores, y actualmente no se les recibe la documentación para que puedan beneficiarse con la ley y trabajar como CAS Regular, de tal forma que puedan tener estabilidad laboral.