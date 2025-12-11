La Policía Nacional del Perú logró la noche del 9 de diciembre la captura de Jesús Manuel Chacaliaza Escalaya (22), alias “Duki”, presunto miembro de la sanguinaria banda delictiva “Los Extraditables de la Villa”, conocida por sicariato, extorsión, marcaje, robos, tenencia ilegal de armas y tráfico de drogas.

La detención se produjo cuando el sujeto portaba un cartucho de dinamita activo con mecha lenta, además de municiones y drogas, evitando así lo que habría sido una tragedia inminente.

Ataque criminal

Según la investigación, “Duki” habría participado en hechos de extorsión y amedrentamiento contra un empresario de pollerías, identificado como propietario de la pollería “El Chilenito”. El presunto delincuente enviaba notas manuscritas con amenazas de muerte y habría colocado una carga explosiva en el negocio, registrada por cámaras de seguridad. El objetivo era obligar al empresario a pagar fuertes sumas de dinero bajo amenaza de muerte.

Durante la conferencia de prensa desde la Comisaría Sectorial de Pisco, el General PNP Leiby Huamán Daza, jefe de la Región Policial Ica, explicó:

“Se acercó a la puerta de la pollería el sujeto, dejó un explosivo e inmediatamente se retiró. A raíz de este evento criminal, que tenía la finalidad de amedrentar al propietario de la pollería, nuestro personal de la comisaría y agentes de inteligencia iniciaron la revisión de videos de locales y domicilios. Con estas técnicas logramos identificar a Jesús Chacaliaza Escalaya, alias ‘Duki’ o ‘Jechu’. Este sujeto es sobrino de alias ‘El Gordo Tito’, y es quien habría dejado el explosivo y las notas extorsivas”, dijo.

El General destacó que el delincuente actuaba a plena luz del día y sin ocultar su identidad, lo que aumentaba el riesgo para la ciudadanía:

“Este sujeto es muy peligroso. Incluso cuando era menor de edad tuvo ingresos a Maranguita y ya contaba con antecedentes por extorsión y delitos contra la vida y la salud. No vamos a permitir que estos delincuentes cometan actos criminales. Nuestro personal de la comisaría San Andrés aplica técnicas de investigación que nos permiten vincularlos con una misma cabeza, conocida como ‘Príncipe’, que busca ganar hegemonía tras la captura de ‘El Gordo Tito’”.

