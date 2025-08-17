Una familia del sector de Pilar Nores, en el distrito de Subtanjalla, atraviesa un difícil momento tras el repentino fallecimiento de Erika Díaz Yayerco, una joven madre de 28 años que perdió la vida en Iquitos producto de un infarto.

Tragedia familiar

La señora Angélica Yayerco Machac, madre de la fallecida, narró entre lágrimas que no cuentan con los recursos económicos para trasladar los restos desde la selva hasta Ica. “Mi hija está sola allá, en una vivienda prestada, esperando que podamos traerla para darle cristiana sepultura aquí en nuestra tierra. No tenemos cómo hacerlo, pedimos el apoyo de personas de buen corazón”, expresó.

El traslado del cuerpo representa un gasto que la familia no puede cubrir: alrededor de 5 mil soles desde Iquitos a Lima y otros 3 mil 500 soles para llegar a Ica. En medio de la desesperación, sus familiares han solicitado la intervención del alcalde de Subtanjalla, Jerónimo Farfán, así como de autoridades y vecinos solidarios que puedan sumarse a esta causa humanitaria.

Según el testimonio brindado, la joven falleció la tarde del viernes en el hospital de Santa Rosa de Iquitos. El cuerpo ya fue retirado del nosocomio y permanece bajo el resguardo temporal de personas que apoyan a la familia, pero el plazo para trasladarlo es corto, debido a las condiciones de conservación. “Nos han dado apenas dos o tres días para poder traerla”, indicó su madre.

El tío de la fallecida, Pablo Muchazoto, también hizo un llamado público: “Pedimos a las autoridades y a la población que nos apoyen. No es fácil para nosotros costear este traslado. Queremos que Erika descanse en Ica, junto a los suyos”. La familia ha puesto a disposición el número de Yape 930 945 939 para quienes deseen colaborar con esta causa.

La situación refleja el drama de muchas familias humildes que, al enfrentar tragedias lejos de su tierra natal, no cuentan con los medios para sobrellevar la despedida de un ser querido. Hoy, la prioridad de los deudos es reunir el apoyo suficiente para que Erika pueda regresar a casa y recibir una sepultura digna en su tierra natal.

