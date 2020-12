El precandidato presidencial Fernando Cillóniz se pronunció, mediante un video publicado en su cuenta de Twitter, sobre las protestas que se vienen desarrollando en Ica y preguntó donde estaba el Estado.

“Martes 1 de diciembre, 8:30 de la mañana, Ica está peor que ayer. A parte del bloqueo de la carretera de la Panamericana Sur, que todo el Perú se ha enterado, está bloqueada a partir de hoy, de modo que no hay pase hacia Huancavelica y Ayacucho a través de vía Los Libertadores, está bloqueado la Tinguiña, así que no hay pase a Los Molinos y Huaytará, en Huancavelica, y no hay pase en Santiago hacia los fundos del sur. ¿Dónde está el Estado?”, expresó.

Asimismo, el exgobernador regional de Ica indicó que la Policía Nacional del Perú (PNP) debería ser convocada para controlar la situación y pidió que el Gobierno corrija el “maltrato” hacia la institución.

“Miles de trabajadores están sin empleo,miles de toneladas de uvas se están perdiendo, un caos. En mi opinión, tienen que convocar a la Policía, tienen que corregir el maltrato que ha sufrido de parte del Gobierno Central. La Policía, cuando se le motiva, se le respeta es un arma para la paz. En Ica no hubo un solo bloqueo entre el 2014 y 2018. En Ica salieron los proyectos mineros que en Arequipa no pudieron, en Ica se desarrolló la actividad en paz, gracias a la Policía”, finalizó.

Benjamín Cillóniz: “Es lo más parecido a lo que vivimos en el terrorismo”

Benjamín Cillóniz, gerente general de SAFCO Perú - Fundo Algarrobo Pampeano en Ica, comparó las protestas que vienen desarrollando los trabajadores agroexportadores en Ica con la violencia desatada por el terrorismo en la década de 1980.

“Han ingresado, han violentado propiedad privada, han atacado al personal porque no se solidarizan con ellos. Es decir, si uno no marcha a romper cosas, te atacan. Eso es lo más parecido a lo que vivimos en el terrorismo”, dijo el empresario en diálogo con RPP.

VIDEO RECOMENDADO

Protestas en Ica: manifestantes exigen la presencia de altos mandos del Ejecutivo

Protestas en Ica: manifestantes exigen la presencia de altos mandos del Ejecutivo