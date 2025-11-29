Desde el 28 hasta el 30 de noviembre, la ciudad de Ica se transforma en un punto de encuentro clave para el mercado inmobiliario con la realización de FESTIHOGAR 2025, que se lleva a cabo frente a la Plaza del Sol. El evento busca acercar a los interesados a las últimas oportunidades de vivienda y desarrollo urbano de la región.

La casa propia

Durante la feria, los asistentes podrán conocer de primera mano proyectos de viviendas, lotes y propiedades, así como informarse sobre planes de financiamiento y beneficios especiales disponibles solo durante la exposición. Constructores, inmobiliarias e instituciones financieras ofrecerán orientación personalizada para quienes deseen adquirir, invertir y otros.

FESTIHOGAR 2025 se plantea como un espacio también educativo, donde los visitantes podrán comparar opciones, conocer tendencias y tomar decisiones informadas sobre la adquisición de bienes raíces. La expectativa es que miles de personas asistan durante los tres días, generando un impulso importante al sector inmobiliario local.

VIDEO RECOMENDADO