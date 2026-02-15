El Gobierno Central oficializó la designación del abogado y suboficial PNP (r) Filber Fran Ore Cueto como Prefecto Regional de Ica, en un nombramiento que busca fortalecer la coordinación entre las autoridades locales y el Ejecutivo.

Asuntos legales

La designación quedó formalizada mediante la Resolución Suprema N.º 054‑2026‑IN, con fecha 13 de febrero de 2026, suscrita por el presidente de la República José Enrique Jerí Oré y refrendada por el ministro del Interior, asegurando así el respaldo directo del Gobierno Central.

Como Prefecto Regional, Ore Cueto tendrá la responsabilidad de articular acciones con las distintas instituciones públicas de la región, supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad y coordinar esfuerzos para atender las necesidades de la población iqueña.

