La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ica y Cañete ha presentado una acusación formal contra un conductor y una cobradora de la empresa de transportes “Virgen del Carmen”, por presunto delito de discriminación en perjuicio de una docente con discapacidad.

Vulneración de derecho

El caso se remonta al 17 de noviembre de 2022, cuando la mujer, portando su carné del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), abordó un bus de transporte interurbano a la altura del kilómetro 142.5 de la carretera Panamericana Sur, en la provincia de Cañete.

Según la investigación fiscal, a pesar de presentar su documento oficial que le acredita el derecho al pase libre, ambos trabajadores le exigieron reiteradamente el pago del pasaje y pusieron en duda la autenticidad del carné, calificándolo de “falso”.

La docente, según el requerimiento de acusación, fue víctima de trato discriminatorio por parte del personal, quienes le negaron un beneficio que está garantizado por ley para las personas con discapacidad.

La fiscal del caso, Anyela Salazar Alca, señaló que los hechos no solo implican una restricción indebida al derecho al libre tránsito, sino también una vulneración directa al principio de igualdad, el derecho a la accesibilidad y a recibir un trato digno.

