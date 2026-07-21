A cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida ascendió la condena que obtuvo la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Ayna contra M. C. M. M., hallado responsable del delito contra los recursos naturales, en la modalidad de tráfico ilegal de productos forestales maderables.

Delito en la zona

La sanción contra el imputado incluye un periodo de prueba de dos años, además del pago de 15 mil 598.81 soles de reparación civil en favor del Estado y 100 días multa que equivalen a 940.50 soles.

La medida impone también el decomiso definitivo tanto del cargamento de la especie protegida cedro (Cedrela montana), fraccionado en 78 piezas de madera aserrada comercial con un volumen de mil 957.7 pies tablares (4.6 metros cúbicos), como del camión que sirvió de instrumento para el ilícito, (el vehículo también fue decomisado definitivamente en favor del Estado).

En el juicio oral, la Fiscal Provincial Gisela Rodas Carhuatanta demostró que el 23 de octubre de 2024, el conductor trasladaba el recurso forestal por la vía que une los distritos de Villa Virgen y Villa Kintiarina, provincia de La Convención, región de Cusco, Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), sin portar las guías ni los documentos de ley que avalaran su origen legítimo o movilización.

Aquella intervención en flagrancia fue el resultado de un operativo articulado liderado por el Ministerio Público, con participación del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y los peritos del Equipo Forense Especializado en Materia Ambiental.

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