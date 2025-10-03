La Fiscalía Anticorrupción de Ica solicitó al Poder Judicial una nueva prisión preventiva contra el exgobernador regional Javier Gallegos Barrientos y otros 33 investigados, en el marco de la investigación por la presunta red criminal denominada “Los Acelerados del Sur”.

Investigación fiscal

El caso involucra una presunta organización dedicada a la venta irregular de licencias de conducir desde la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC-Ica). Según la fiscal adjunta Glays Espinoza Tolentino, quien formalizó la investigación el 12 de agosto, Gallegos habría liderado la red junto a exdirectivos y funcionarios de la DRTC, implicados en delitos de organización criminal y cohecho pasivo propio.

El expediente, que supera las mil páginas, incluye a más de 30 personas imputadas, entre ellas el actual alcalde de Los Aquijes, Edward Amoroto Ramos, exdirectores y exfuncionarios regionales. La Fiscalía sostiene que la red operaba de forma organizada, otorgando brevetes a cambio de pagos irregulares. Todo ello en la gestión de Gallegos 2019 - 2022.

Esta no es la primera vez que Gallegos enfrenta prisión preventiva; en una ocasión anterior fue recluido en el penal de Cachiche durante más de un mes, por otro caso conocido como “Los Tramitadores del GORE”.

El exgobernador, quien también busca regresar a la política como candidato para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

