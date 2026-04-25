Un sismo de magnitud 5.0 se registró la tarde de este sábado 25 de abril de 2026 frente a las costas de la región Ica, según reportó el Instituto Geofísico del Perú.

Temblor en la zona

El movimiento sísmico ocurrió a las 3:14 de la tarde (hora local), con una profundidad de 18 kilómetros y su epicentro se ubicó a 77 kilómetros al suroeste de Ica, en el océano Pacífico. De acuerdo con el informe oficial, el evento sísmico alcanzó una intensidad de entre III y IV en la escala de percepción en la ciudad.

El sismo fue percibido como leve a moderado por la población, sin que hasta el momento se hayan reportado daños personales ni materiales.

No obstante, el Instituto Nacional de Defensa Civil informó que mantiene el monitoreo constante en las zonas consideradas vulnerables ante posibles réplicas o emergencias derivadas del evento.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantener la calma y contar con un plan de emergencia familiar ante este tipo de fenómenos naturales frecuentes en el país.

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