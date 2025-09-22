Un sismo de magnitud 5.3 remeció esta tarde la región de Ica, específicamente al sur de Marcona, en la provincia de Nasca. El movimiento sísmico se produjo a la 1:46 de la tarde (hora local) y, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), tuvo una profundidad de 21 kilómetros.

Movimiento sísmico

El epicentro se localizó a 39 kilómetros al sur de Marcona, con una intensidad estimada entre III y IV en dicha localidad, lo que indica que fue percibido de manera moderada por la población, sin llegar a causar daños mayores.

Hasta el momento, no se han reportado afectaciones a personas o infraestructuras, pero las autoridades locales y el COER Ica se mantienen atentos ante cualquier posible réplica o incidencia.

Este evento recuerda la constante actividad sísmica del país y la importancia de mantener planes de prevención y respuesta ante emergencias.

