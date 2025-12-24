A pocas horas de la Nochebuena, los mercados de la provincia de Ica viven un intenso movimiento comercial impulsado por la alta demanda de pavo y lechón, los protagonistas indiscutibles de la cena navideña. Desde tempranas horas, familias enteras recorren los centros de abastos en busca de la mejor opción para compartir en estas fiestas.

Cena navideña

En el mercado Modelo de Ica, el precio del pavo bordea actualmente los 19 soles por kilogramo, aunque en algunos puestos el costo podría alcanzar hasta los 22 soles debido al incremento de la demanda. Un pavo entero, con un peso promedio de 9 a 10 kilos, puede costar entre 171 y 190 soles, siendo una de las alternativas más solicitadas por quienes optan por hornearlo en casa y compartirlo en familia.

El lechón también registra una fuerte preferencia entre los compradores. Su precio se sitúa alrededor de los 23 soles por kilo, y un ejemplar de hasta 12 kilos puede llegar a costar 276 soles, mientras que los de mayor tamaño superan los 300 soles. Algunos comerciantes no descartan que, conforme se acerque la Navidad, el precio de un lechón entero alcance hasta los 350 soles.

Los vendedores estiman que cada puesto podría comercializar hasta 30 pavos y varios cerdos durante esta campaña, impulsados por la preferencia por productos frescos y la tradición gastronómica de estas fechas.

Además del pavo y el lechón, en el mercado Modelo también se ofrecen otras opciones para la mesa navideña. Las chuletas de cerdo se venden a 20 soles el kilo, mientras que la carne de cerdo alcanza los 15 soles por kilo. Asimismo, algunos comerciantes destacan alternativas como pescado, cuy o pollo, dirigidas a quienes buscan variar el menú tradicional.

VIDEO RECOMENDADO