El gerente general del Gobierno Regional de Ica, Ing. Abel Osorio, emitió un pronunciamiento público, en el que negó de forma tajante cualquier vinculación del gobernador Jorge Hurtado Herrera con organizaciones criminales, tras recientes rumores y diligencias fiscales.

Colaboración con Fiscalía

“Rechazamos enérgicamente todo tipo de especulación en torno a la gestión que lidera nuestro gobernador. No existe ningún vínculo del Dr. Jorge Hurtado con redes criminales, y lo afirmamos con absoluta claridad”, declaró Osorio.

Respecto a la reciente diligencia fiscal realizada en las oficinas del GORE Ica, el gerente aseguró que la entidad colaboró plenamente con las autoridades.

“Recibimos al fiscal y al comandante que lo acompañaba. Fueron acompañados por cada oficina, instruyendo para que faciliten la información solicitada. Se entregó toda la documentación requerida, incluyendo aquella relacionada con la declaratoria de emergencia aprobada en sesión de consejo”, sostuvo.

Finalmente, Osorio reafirmó el compromiso de la actual gestión con el desarrollo regional. “Vamos a seguir trabajando con transparencia y responsabilidad, siempre enfocados en el bienestar de la población de Ica”, concluyó.

