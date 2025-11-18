Un operativo anticorrupción desarrollado en la provincia de Ica terminó con la detención del gerente municipal de la Municipalidad Distrital de Marcona, Fredy Monzón Cárdenas, de 57 años, quien es investigado por el presunto delito de peculado doloso debido al supuesto uso indebido de un vehículo estatal.

Vehículo estatal

La intervención estuvo a cargo de agentes de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional (DIRCOCOR–PNP), en coordinación con la Unidad de Inteligencia y Anticorrupción de la DIVREINT–Ica. Según fuentes policiales, el operativo se llevó a cabo a la altura del grifo Primax, frente al mercado Santo Domingo, un punto de tránsito frecuente en la carretera Panamericana Sur.

Los agentes detectaron que Monzón conducía la camioneta oficial de placa EAG-952, de propiedad del municipio de Marcona, a varios kilómetros de su jurisdicción. Durante la intervención, el funcionario no presentó ninguna autorización o documento que justificara el traslado del vehículo desde Marcona hasta la ciudad de Ica. Para los efectivos, esta ausencia de sustento evidenciaría un uso particular del vehículo estatal, lo cual configura una conducta prohibida y sancionada por la normativa vigente.

Tras la verificación de la unidad vehicular, los policías incautaron la camioneta y procedieron a detener al funcionario bajo sospecha de peculado doloso, delito que contempla sanciones en casos de apropiación o utilización irregular de bienes públicos.

El Ministerio Público fue notificado de inmediato. El fiscal de turno dispuso la ejecución de las diligencias preliminares, que incluirán la revisión de la asignación del vehículo, los registros de uso y las declaraciones del implicado, con el fin de determinar si existió responsabilidad penal.

La detención de Monzón ha generado atención en Marcona, donde se espera que la Fiscalía amplíe la información en las próximas horas.

