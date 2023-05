En una “situación caótica” fue como calificó el alcalde de Ica, Carlos Reyes Roque, el haber encontrado la Municipalidad Provincial de Ica de gestiones anteriores. En su primera audiencia pública de Rendición de Cuentas 2023, el burgomaestre reveló que el municipio debió asumir una deuda por sentencias judiciales que sobrepasan los 25 millones de soles, y que las autoridades municipales pasadas no pudieron subsanar.

Problema por años

“Como herencia hemos recibido que debemos pagar la deuda por sentencias judiciales, hay un total acumulado hasta el año 2023 de 25 millones 170 mil 024.49 soles que nos han dejado y hasta el momento en los meses que llevamos como gestión se ha pagado 6 millones 086 mil”, declaró

La autoridad edil explicó que aún hay un saldo por pagar de 19 millones 083 mil 507 soles, por obligaciones derivadas de sentencias judiciales, las cuales han sido heredadas en materia civil, laboral, producto de las demandas presentadas en gestiones municipales de años anteriores, lo cual ha ocasionado un endeudamiento en la gestión actual.

En el balance detalló que el retraso en el pago de sentencias del Poder Judicial ha ocasionado que se multe a la institución municipal. Por ello, la MPI tiene una deuda de 1 millón 432 mil 109 soles por concepto de multas judiciales. Estas deudas son generadas a raíz del incumplimiento de los mandatos judiciales por motivo de no contar con presupuesto y poder priorizar las sentencias en calidad de cosa juzgada de las distintas gestiones. Asimismo, en su presentación se dio a conocer que existe un acuerdo entre el Poder Judicial y la Municipalidad Provincial de Ica con la finalidad de no incrementar intereses por las multas no pagadas y se determinó pagar de manera mensual desde el mes de mayo 15 mil soles.

Reyes Roque también informó que existen insuficientes ingresos propios a la comuna iqueña, ya que solo un 15 % de contribuyentes iqueños pagan sus contribuciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), mientras que el 85% son contribuyentes morosos, que en la mayoría de casos no se encuentran al día en sus pagos de arbitrios, impuestos prediales y otros. Se realizará una reorganización del SAT Ica.

“Hemos encontrado debilidad en la gobernanza territorial, inexistencia de documentos técnicos para la planificación del desarrollo de Ica. Insuficientes ingresos propios, vamos a reorganizar la administración del SAT y se va a dotar de un propio local. El ejemplo es que si debo de captar 100 soles por limpieza pública la gente solo paga S/ 15 y eso es igual en ornato, seguridad”, agregó.

Por su parte, el gerente municipal de Ica, Mario López, dijo que la MPI ha firmado una serie de convenios con el Gobierno Regional de Ica para la ejecución de obras en la provincia. “En estos cinco meses de gestión municipal hay un rumbo positivo porque hay un entendimiento político entre el GORE Ica y el municipio de Ica. Ya tenemos 5 convenios firmados como es la obra de agua y desagüe en La Tierra Prometida, la instalación de cámaras de seguridad, equipamiento e infraestructura de seguridad ciudadana, la doble vía hacia Huacachina, el mejoramiento total de toda la avenida Cutervo y la construcción del coliseo municipal. El GORE financiará las obras por más de 110 millones de soles”, precisó.

En la rendición de cuentas también se detalló que la actual gestión municipal de Ica, en lo que va del año 2023 ha culminado 6 obras de la gestión anterior por más de S/5 millones, mientras que otras cuatro obras valorizadas en S/12 millones se encuentra en ejecución, también se han reiniciado seis obras que fueron suspendidas y existen otros seis proyectos que están en licitación por un monto total que supera los 50 millones de soles.

