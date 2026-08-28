La provincia de Ica se convirtió en sede de los XXII Juegos Nacionales Judiciales 2026, evento que reúne a magistrados, jueces, funcionarios y trabajadores del Poder Judicial de diferentes regiones del Perú en una jornada que combina competencia deportiva, confraternidad y representación cultural.

Disciplinas deportivas

Uno de los principales atractivos de la ceremonia inaugural fue la presencia de la destacada atleta peruana Gladys Tejeda, deportista olímpica que llegó a Ica para participar en la apertura de esta edición de los juegos.

La presencia de la maratonista generó especial expectativa entre los participantes, quienes tuvieron la oportunidad de compartir un momento con una de las principales representantes del atletismo peruano en competencias internacionales.

La ceremonia también contó con la presencia del gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, así como del presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, Elogio Cáceres Monzón, además de magistrados, jueces y funcionarios.

Durante la inauguración, las delegaciones participantes desfilaron representando a sus respectivas regiones. El ingreso de los grupos estuvo acompañado por trajes típicos, danzas y manifestaciones culturales de distintas partes del país.

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