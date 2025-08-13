En sesión ante el Consejo Regional, el Gobierno Regional de Ica presentó la solicitud de priorización del proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio de transitabilidad vial urbana en los tramos 1 y 2 del sector Los Patos, San Martín y Fonavi San Martín”, en el distrito de San Juan Bautista.

Pistas y veredas

El gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado Herrera, informó personalmente a la población sobre el avance del esperado proyecto, que beneficiará a miles de familias que durante décadas exigieron mejores condiciones de vida y vías seguras. La comunidad recibió al mandatario regional con pancartas y muestras de agradecimiento, coreando frases como: “¡Gracias por las pistas y veredas, Tío Rocky!”

Durante el evento también estuvo presente el alcalde del distrito, Jorge Quispe Saavedra, quien fue reconocido por su constante gestión para acelerar la ejecución del proyecto. “El alcalde ha estado mañana, tarde y noche para que este proyecto avance rápidamente”, resaltó el gobernador.

El proyecto ya cuenta con expediente técnico elaborado por el Gore Ica, con una inversión de más de 400 mil soles. Tras la firma de los convenios tripartitos correspondientes, el último paso será la aprobación formal del proyecto por el Consejo Regional.

La obra contempla pistas y veredas desde San Juan Bautista hasta el grifo La Fontela; muros de contención, alumbrado público y mejoramiento vial desde el sector Los Patos hasta el semáforo de El Socorro, incluyendo el puente del mismo nombre. Según estimaciones oficiales, estas vías son utilizadas diariamente por cerca de 15 mil personas.

Además, se proyecta la construcción de puentes en el caserío El Olivo y su conexión con Chavalina y la vía a Yanquiza. Estas obras serán presentadas en una próxima sesión del Consejo Regional, junto con la propuesta para el nuevo estadio del distrito de El Carmen.

VIDEO RECOMENDADO