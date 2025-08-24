Un joven fue encontrado en completo estado de inconsciencia la mañana de este sábado frente a la institución educativa Antonia Moreno de Cáceres (nivel primaria), en la provincia de Ica. Según testigos, el hombre yacía boca abajo en la vereda, sin poder reaccionar y sin ninguna de sus pertenencias personales.

Grave delito

El sujeto no portaba documentos de identidad, celular, billetera ni objetos de valor, y le robaron hasta las zapatillas. La escena hace presumir que habría sido víctima de un presunto “pepeo”, modalidad delictiva que utiliza sustancias para dopar y robar a las personas.

Miembros del personal de serenazgo acudieron al lugar tras el llamado de los vecinos y procedieron a brindarle auxilio, trasladándolo a un lugar seguro para su atención inmediata.

Hasta el momento, no se ha identificado al joven. Las autoridades no descartan que haya sido abandonado por sus agresores tras haber sido despojado de sus pertenencias. Se espera que la policía inicie las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

