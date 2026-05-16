Tras un minucioso trabajo de investigación y seguimiento, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a tres implicados en el delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión agravada, sindicados de integrar la banda criminal “Los Chacales Injertos de Zaña”, en la región Lambayeque.

Se trata de Manuel Mori Delgado (35), Yamaly Rojas Luna (35) y Freddy Iván Bernal Seclén (40), quienes a la 1 y 10 de la mañana de ayer fueron arrestados cuando pretendían recoger un sobre con dinero de un cupo de extorsión, en el distrito de Zaña.

Bajo investigación

De acuerdo a la información policial, esta medida se ejecutó luego que, hasta el área Antiextorsiones de la División de Investigación Criminal (Divincri), se hiciera presente el agricultor Euden Enrique G.M. (50), quien denunció ser victima de extorsión desde el 7 de mayo del presente año, donde unos desconocidos, bajo amenazas de muerte, le exigían pagar S/70,000.

El agraviado indicó que recibía llamadas a a su teléfono celular, así como mensajes de texto a su aplicativo Whatsapp desde el número 901646268, donde primero le pidieron S/20,000 para no atentar contra su integridad física y la de sus hijas. Es así que los detectives Antiextorsiones, con el celular del agricultor, procedieron con las respectivas negociaciones.

Dos días después, el delincuente subió el monto a S/70,000, pero, tras una ardua conversación, bajó la suma a S/60,000. El 10 de mayo el extorsionador fijó como plazo para el pago del cupo el martes 12 de mayo a las 10 de la mañana, e incluso, para presionar, dejaron un manuscrito con una munición de arma de fuego en el domicilio del denunciante en Zaña, lo que incrementó el temor de la familia.

Rápidamente el equipo Antiextorsiones se trasladó hasta la localidad para realizar acciones de inteligencia operativa. Para ello fotocopiaron tres billetes de S/100, los cuales se colocaron junto a papel recortado para simular el monto exigido, luego este fue colocado en una bolsa negra y dejado en unos matorrales cerca al puente Estrella en la carretera de penetración del sector San Nicolás, mientras los efectivos PNP estaban de manera encubierta en los alrededores.

Minutos después llegó una mototaxi de placa M67-135, pero el chofer, tras percatarse de la presencia policial, escapó a toda velocidad sin recoger el dinero. Luego fue identificado como Freddy Bernal Seclén, quien había estado junto a Mori Delgado. Ambos y la fémina cayeron en la intersección de las calles Independencia y Hurtado Mendoza, así como en la calle Roshi, en Zaña e incautaron el vehículo motorizado y sus equipos móviles. El caso fue comunicado a la fiscal Gloria Cavero Ramírez, de la Fiscalía Mixta de Cayaltí.