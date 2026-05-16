Los gremios de taxistas cuestionaron los recientes operativos de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) contra vehículos de servicio de taxi que todavía no cuentan con Setare, pese a que sus propietarios iniciaron trámites para formalizarse y continúan esperando autorizaciones pendientes.

El presidente de la Central Regional de Empresas y Asociaciones de Taxi, Isidro Flores, señaló que más de mil unidades pertenecientes a personas jurídicas siguen sin permisos municipales, aunque cumplen con requisitos técnicos como peso y cilindrada establecidos en la norma nacional.

“Y si no tiene Setare, al depósito. Nos parece una arbitrariedad”, señaló.

Flores sostuvo que muchos conductores adquirieron vehículos nuevos para renovar sus unidades y adecuarse a las exigencias técnicas, pero siguen sin habilitación municipal.

El dirigente indicó que los operativos perjudican principalmente a quienes buscan formalizarse, debido a que terminan siendo sancionados pese a tener expedientes pendientes desde la gestión anterior.

Además, pidió a la alcaldesa Ruccy Oscco aprobar una ordenanza para regularizar autorizaciones y Setares pendientes.